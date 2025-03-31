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Bahçelievler'de Makas Atan Sürücü Kamerada

Bahçelievler'de Makas Atan Sürücü Kamerada
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Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bayramın ikinci günü makas atan sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. Olay bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bayramın ikinci gününde trafikte makas atarak hem kendisinin hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 34 EYP 196 plakalı aracın sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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