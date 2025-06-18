Bahçelievler'de Kuyumcudan 1.4 Milyon TL'lik Gasp

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Bahçelievler'de bir kuyumcunun önünde, 1.4 milyon TL bulunan çanta motosikletli ve silahlı iki kişi tarafından çalındı. Olay sonrası 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler'de bir kuyumcunun içinde 1.4 milyon TL bulunan çantası, motosikletli ve silahlı 2 kişi tarafından çalındı. Polis ekiplerince olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mayıs'ta Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu H.A. (66) içinde 1 milyon 400 bin lira bulunan çantayla Kuyumcukent'e gitmek üzere yola çıktı. Motosikletli 2 şüpheli, H.A.'nın yanına yaklaşarak silah zoruyla çantayı alıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin olaydan sonra motosikletle kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüphelilerin bir süre sonra aracı bıraktıkları ve yaya olarak kaçmaya devam ettikleri görüldü. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Ekipler, kimliği belirlenen H.Ç. (21), B.B. (23), D.G. (51) ve C.G.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.Ç.'nin 5, B.B.'nin de 8 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, gasp edilen paranın bir kısmı olan 47 bin TL ele geçirildi ve muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, kasklı şüphelilerin gasp olayı sonrasında önce motosikletle, bir süre sonra da yaya olarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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