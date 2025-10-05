Haberler

Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: 3 Kilogram Altın ve 133 Bin Lira Çalındı

Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: 3 Kilogram Altın ve 133 Bin Lira Çalındı
Bahçelievler'de maskeli dört şüpheli, kuyumcu dükkanına girerek yaklaşık 3 kilogram altın ve 133 bin lira nakit parayı çaldı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi ve polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BAHÇELİEVLER'de otomobille sokağa gelen maskeli 4 şüpheli kepenkleri kırarak kuyumcu dükkanına girdi. Dakikalar içerisinde yaklaşık 3 kilogram altını yanlarında getirdikleri torbaya dolduran şüpheliler, tezgah altındaki çekmecede bulunan 133 bin lira nakit parayı da alarak geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Yaşanan soygun anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen 3 şüpheliden 2'si kepenkleri kırarak içeri girerken 1 şüpheli kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren 2 şüpheli dakikalar içerisinde, tezgah altındaki çekmecede bulunan 133 bin lira nakit para ve yaklaşık 3 kilogram altını yanlarında getirdikleri torbaya doldurup dışarı çıktı. Ardından hızla otomobile binen 4 şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'POLİSİ ARA ÇABUK'

Yaşanan soygun anı ise kuyumcu dükkanın karşısındaki binada oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde kaydı yapan kişinin 'Polisi ara çabuk' dediği anlar duyulurken, bu sırada şüphelilerin kuyumcu dükkanının kepenklerini kırmaya çalıştığı anlar görülüyor.Şüphelileri gören diğer vatandaşlar ise ' Kaçma kaçma' diye bağırıyor. Şüphelilerin ellerindeki torbaya doldurdukları altınlarla sokaktan kaçtıkları anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
