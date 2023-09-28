Bahçelievler'de Kuyumcu Dolandırıcılığı İddiaları

Bahçelievler'de uzun yıllar kuyumculuk yapan Mustafa Aladağ, müşterilerini dolandırdığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Aladağ, iş yeri müdürü hakkında adli işlem başlattıklarını ve kendilerinin de mağdur olduklarını belirtti.

BAHÇELİEVLER'de uzun yıllar boyunca kuyumculuk yapan Mustafa Aladağ, iş yerini kapatarak müşterilerini dolandırdığı yönünde yapılan iddialar üzerine açıklama yaptı. Aladağ, kuyumcu dükkanını kapatan iş yeri müdürü hakkında adli işlem başlattığını ve kendilerinin de mağdur olduğunu dile getirdi.

Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mustafa Aladağ'ın mahallelinin güvenini kazanarak kar vaadiyle para ve altınlarını dolandırdığı iddia edilmişti. Aladağ, geçtiğimiz hafta dükkanına astığı 'Cenazem var' yazısının ardından 1 haftadır dükkanını açmadı. Mağdur olduklarını iddia eden müşteriler ise Aladağ'a ulaşamayınca kuyumcu dükkanının önüne gelerek beklemeye başladı. Öte yandan kuyumcuya yurt dışında yaşayan Türklerin de yüklü miktarda altın ve para bıraktığı iddia edilmişti.

"SİZ MÜŞTERİLERİMİZ GİBİ BİZDE MAĞDUR EDİLDİK"

Kuyumcu Mustafa Aladağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere birkaç gündür kapalı olan iş yerimizi bugün de açmadığımızdan bahisle vurgun yapıp kaçtılar gibi asılsız ve mesnetsiz iddialarla kamuoyunda yanlış bir algıya sebep olunduğunu görmekteyiz.

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren 32 senelik bir marka olarak sizlere bugüne kadar itibar ve güvenle hizmet etmeye çalıştık ancak; mağaza müdürümüz Mehmet İfrazlı tarafından siz müşterilerimiz gibi bizler de mağdur edildik. Hakkında adli mercilere başvuruda bulunarak gerekli şikayetlerin yapıldığını siz müşterilerimize de buradan ayrıca duyuruyoruz. Mağduriyetlerimizin giderilebilmesi açısından biraz zamana ihtiyacımız vardır. Bunun için en kısa zamanda sizlerle bir araya gelerek konunun çözümü için gerekli adımlar atılacağını saygılarımla sizlere duyuruyorum" dedi.