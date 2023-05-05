Bahçelievler'de köpekle tehlikeli yolculuk kamerada Önlem almadan motosiklete bindirdiği köpeğiyle birlikte yolculuk yaptı, sürücüler tepki gösterdiİSTANBUL Bahçelievler'de motosikletine bindirdiği köpeğiyle birlikte kilometrelerce tehlikeli şekilde yolculuk yapan sürücü hem kendinin hem...

Bahçelievler'de köpekle tehlikeli yolculuk kamerada

Önlem almadan motosiklete bindirdiği köpeğiyle birlikte yolculuk yaptı, sürücüler tepki gösterdi

İSTANBUL Bahçelievler'de motosikletine bindirdiği köpeğiyle birlikte kilometrelerce tehlikeli şekilde yolculuk yapan sürücü hem kendinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anları kayıt altına alan başka bir sürücü ise "Köpek neredeyse atladı atlayacak bu kadar sorumsuz insanlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Değirmenbaçe Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre koruyucu kask dahi takmayan ve hiç bir şekilde önlem almayan motosiklet sürücüsü ön tarafa koyduğu tahta malzemelerin üzerine bindirdiği köpeğini de yanına alarak Yenibosna'dan Halkalı istikametine doğru tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Bir süre devam eden yolculuk sonrasında motosiklet sürücüsü sıkışan trafik nedeni ile kısa süre sonra gözden kaybolurken o anları kayıt altına alan başka bir sürücü ise "köpeğe bakın güvenli yolculuk, köpek neredeyse atladı atlayacak bu kadar sorumsuz insanlar şuraya bakar mısınız şaka gibiler insanlar" diyerek duruma tepki gösterdi.