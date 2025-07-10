Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Alanında Yangın: 3 İşçi Kurtarıldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada yangın çıktı. Binada söküm işlemi yapan 3 işçi yoğun dumandan etkilenerek mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Çobançeşme Mahallesi Köprülü Sokak'ta çıktı. Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binada söküm yapan işçilerin bulunduğu binada sigara nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Binada oluşan yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan Hasan Elmacı, Ege Atmaca ve Ali Boz isimli işçiler itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan işçilere ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL