Bahçelievler'de kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bahçelievler'de meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın hızla viyadüğün altındaki duvara çarptığı görülüyor.
- Bahçelievler'de 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
İSTANBUL - Bahçelievler'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın hızla gelerek viyadüğün altındaki duvara çarptığı görülüyor.
Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tramvay köprüsünün duvarına çarpması sonucu Halil İbrahim Eşiyok (22), Uğur Tunç (33), Emirhan Ünal ve kimliği belirlenemeyen kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın hızla gelerek viyadüğün altındaki duvara çarptığı, çarpmanın etkisiyle ortalığı toz bulutu kapladığı görülüyor.