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Bahçelievler'de Kamyonet Kazası: Bir Sürücü Yaralandı

Bahçelievler'de Kamyonet Kazası: Bir Sürücü Yaralandı
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İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki iki kamyonetin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Sıkışan yaralı itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler'de seyir halindeki iki kamyonetin karıştığı kazada bir sürücü yaralandı. Araçta sıkışarak itfaiye tarafından kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki 54 KT 187 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen 34 EJ 8314 plakalı başka bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası 54 KT 187 plakalı kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi.

Kaza sonrası iki araç çekici yardımı ile kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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