Bahçelievler'de Kaldırım Taşıyla Öldürdüğü Sevgilisinin Cesedini Parçalara Ayıran Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Bahçelievler'de kaldırım taşıyla öldürdüğü sevgilisinin cesedini parçalara ayırıp derin dondurucuda saklayan sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Rıza Beler'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan verilen cezada indirim uygulanmadı.

Bahçelievler'de 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu sevgilisi Umida Tulyaganova'yı, kaldırım taşıyla öldürüp cesedini parçalara ayırıp derin dondurucuda saklayan 61 yaşındaki sanık Rıza Beler'in yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Rıza Beler hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada sanık ile maktulün 3 yıldır birlikte yaşadıkları belirtilerek, maktulün başka erkekler ile para karşılığı fuhuş yapması nedeniyle sanık ile aralarında tartışma yaşandığı, sanığın suç tarihinden 3 ay önce maktulü öldürmek için planlar yaparak bu amaçla olayda kullandığı kaldırım taşını eve getirdiği aktarıldı. Mütalaada sanık ile maktulün olay günü yine tartıştığı belirtilerek, tartışma sonrası sanık ile maktulün uyumak için odalarına çekilmesinden sonra Rıza Beler'in kalkarak eve getirmiş olduğu kaldırım taşı ile maktulün kafasına ve yüzüne birden çok kez vurduğu aktarıldı. Sanığın ardından maktulün kollarını keserek derin dondurucuya koyduğu da mütalaada belirtildi. Mütalaada sanık ile maktul arasında aldatma sebebiyle yaşanan anlaşmazlık tespit edilmiş ise de sadakat yükümlüğünün eşe karşı olabileceği gözetilerek tahrik hükümlerini uygulanmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Mütalaada Rıza Beler'in, 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Savunma yapan sanık avukatı müvekkiline haksız tahrik indirimi yapılmasını talep ederken, Rıza Beler ise "Adaletime güveniyorum. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Rıza Beler'in 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Kararda iyi hal ve haksız tahrik indirimi ise uygulanmadı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 23 Mart 2023 günü Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova'nın, 61 yaşındaki sanık Rıza Beler tarafından öldürüldüğü üzerine bir ihbar geldiği belirtildi. Gözaltına alınan sanık Beler soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Tulyaganova ile 2020 yılının Ocak ayında tanışıp birlikte yaşamaya başladıklarını, aralarında çıkan tartışma sonucu maktulün kendisini evden atmaya çalıştığını söyledi. Olaydan 3 ay önce dışarıdan bir kaldırım taşı alarak maktulü öldürmeyi istediğini söyleyen Beler, olay günü maktulle kredi kartı borcu nedeniyle tartıştığını belirtti. Beler olay günü sahur yaptıktan sonra uyuyan maktule balkondaki kaldırım taşını alarak vurduğunu ve cesedi parçalayarak derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti. İddianamede Rıza Beler'in 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. - İSTANBUL