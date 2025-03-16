BAHÇELİEVLER'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ: EKİPLER İKNA ETTİ
İstanbul Bahçelievler'deki bir alışveriş merkezinin teras katından intihar girişiminde bulunan Zeki P., uzun süren ikna çalışmaları sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.
İstanbul Bahçelievler'de AVM'nin teras kat korkuluklarından tırmanıp intihar girişiminde bulunan adam, ekiplerin uzun çalışmaları sonrası ikna edildi.
Olay, öğle saatlerinde İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesinde bulunan Starcity Outlet alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işsiz olan Zeki P. isimli adam, alışveriş merkezindeki teras kat korkuluklarını aşarak kenarına oturdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tedbir amacıyla adamın atlayabileceği alana atlama yatağı koyarken polis ekipleri AVMnin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Zeki P. ekiplerin uzun süren çalışması sonrası ikna edilerek bulunduğu yerden kendi isteği ile çıkarıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL