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Bahçelievler'de Illegal Silah Atölyesine Operasyon: 6 Gözaltı

Bahçelievler'de Illegal Silah Atölyesine Operasyon: 6 Gözaltı
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Bahçelievler'de yapılan operasyonda illegal silah atölyesi ve deposu olarak kullanıldığı tespit edilen bir adreste 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve şarjör ele geçirildi.

Bahçelievler'de illegal silah atölyesi ve deposu olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve şarjör ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silah imalatı sevkiyatı ve ticaretine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Bahçelievler'de bir adresin illegal silah atölyesi ve deposu olarak kullanıldığı tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 41 adet 9 mm silah ve bu silahlara ait şarjörler, 17 adet Glock ibareli silah ve şarjörler, 11 adet 7.65 mm silah, 1 adet otomatik tabanca, bin 300 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 240 adet yiv set oluşturulmuş açık uçlu namlu, 290 adet şarjör ve farklı markalardan 540 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Öte yandan irca mili ve yayı ile 5 poşet şarjör alt kapağı da aramalarda bulundu. Olaya ilişkin 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin hakaret, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tehdit, kötü muamele, kasten yaralama, taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Soruşturma Operasyon Güvenlik İstanbul Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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