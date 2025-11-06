Bahçelievler'de Hafriyat Kamyonu Yayaya Çarptı

Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya hafriyat kamyonu çarptı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Latin Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgilere göre, araçlar için yeşil ışık yandığında yolun karşına geçmeye çalışan bir adama 34 YD 2623 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan adam Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olay anını anlatan sürücü Yüksel Bahtiyar, "Bana yeşil yanıyordu, yayaya kırmızı yanıyordu. 3-4 kişi bekliyordu burada, öbürleri beklerken arkadaş atladı yola. Yayaya kırmızı yandığı halde atladı, yaya geçidinden de geçmedi. Durum böyle" dedi. - İSTANBUL