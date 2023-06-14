Bahçelievler'de Fatma Mavi davası: Sanık Ergin Aktürk ağırlaştırılmış müebbet, Ali İlkay Sarı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bahçelievler'de, Fatma Mavi'nin boğulup ardından evi yakılarak öldürülmesiyle ilgili davada sanık Ergin Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet, kendisine yardım ettiği belirlenen sanık Ali İlkay Sarı ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bahçelievler'de, Fatma Mavi'nin boğulup ardından evi yakılarak öldürülmesiyle ilgili davada sanık Ergin Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet, kendisine yardım ettiği belirlenen sanık Ali İlkay Sarı ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanık Ergin Aktürk'ün "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Ali İlkay Sarı'nın da "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemli mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen sanık Ergin Aktürk, "Maktul ile aramda hiçbir husumet yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanık Ali İlkay Sarı da beraatini ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ergin Aktürk'ü maktul Fatma Mavi'yi "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlık içermeyen davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkilerini gözeterek, takdiri indirim uygulanmamasına karar verdi.

Sanık Ali İlkay Sarı'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu sanığın cezasında da takdiri indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki "yangınla mala zarar verme" suçunun unsurları oluşmadığından beraat kararı vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ticari amaçla usulsüz şekilde yolcu taşımacılığı yapan sanık Ergin Aktürk'ün olay tarihi 1 Kasım 2020'den 1 ay önce tanıştığı maktul Fatma Mavi'yi de gideceği yerlere aracıyla götürüp getirdiği ve ikili arasında bu süreçte güvene dayalı bir ilişki oluştuğu belirtiliyor.

Otoparkta çalışırken tanışan diğer sanık Ali İlkay Sarı ile Aktürk'ün olay tarihinde akaryakıt istasyonuna gittiği anlatılan iddianamede, Sarı'nın buradan bir bidon benzin aldığı, sonrasında birlikte Aktürk'ün evine gittikleri, evden yaya olarak ayrılıp minibüse bindikleri kaydediliyor.

Sonrasında da Aktürk'ün tek başına gittiği maktulün evini ateşe verdiğinin tahmin edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların telefon kayıtlarının incelenmesinde de maktul Mavi ve sanık Aktürk'ün olay tarihinde iletişim halinde olduklarına işaret ediliyor.

İddianamede, sanık Aktürk'ün saat 08.50-09.00 arasında evine gittiği maktulü elleriyle boğduğu, akabinde de evi ateşe verip buradan ayrıldığı, maktulün de yanarak ve dumandan boğularak öldüğü tespitine yer veriliyor.

Sanık Aktürk'ün olayı tasarlayarak işlediği aktarılan iddianamede, 2 sanığın da "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "yangınla mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.