İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Bahçelievler'de Deprem Panik Yaratırken, Bir Kişi Balkondan Atladı

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda büyük panik yarattı. Bahçelievler'de bir kişi, deprem anında balkondan atlayarak yaralandı.

Bahçelievler'de bir kişi deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Bahçelievler'de bir kişi, deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahçelievler'de bir kişi, deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı. Zaman zaman artçı depremlerde yaşanıyor.

Ramazan Tatlı isimli vatandaş, "Çok sallandık. Bütün insanlar şu an sokakta. Biz dairedeydik. Aşırı derecede" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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