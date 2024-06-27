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Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

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Bahçelievler'de bulunan 7 katlı bir binanın çökmesi sonucunda, binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı. Binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu ancak 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha eklenmiş olduğu belirlendi.

Çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çöktü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. Binanın çökmeden önceki hali fotoğraf karesine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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