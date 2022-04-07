Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi - Haberler

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Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi Bahçelievler'de bir binanın temel kazması sırasında yandaki binada oturanlar, binada "titreşim oluyor" diyerek ihbarda bulundu.

Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir binanın temel kazması sırasında yandaki binada oturanlar, binada "titreşim oluyor" diyerek ihbarda bulundu. Binada inceleme yapan belediye ekipleri çatlakların oluştuğu 45 yıllık binayı tedbir amaçlı tahliye etti.

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi 27 numaralı 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın temel kazısı sırasında vatandaşlar, binada "titreşim ve çatlaklar oluştu" diyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler inceleme yaptı. Yapılan incelmenin ardından çatlakların oluştuğu 45 yıllık apartmanın tahliyesine karar verildi. Kararın ardından zabıta ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken bina boşaltıldı. Tahliye edilen vatandaşlardan kimisi akrabalara giderken, gidecek yeri olmayanlar ise belediye tarafından otelde misafir edilecek. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Öte yandan binanın bazı kolon ve balkonlarında oluşan çatlaklar görüldü.

Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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