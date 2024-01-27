Bahçelievler'de bir metrobüs arızalandı. Vatandaşlar başka bir metrobüse aktarılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir metrobüs, Bahçelievler durağında arızalanarak hararet yaptı. Metrobüsün içindeki vatandaşlar başka bir metrobüse aktarılırken, yaşananalar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL