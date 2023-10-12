Bahçelievler'de babasını öldüren sanığın akıl sağlığı incelenecek

??????? Bahçelievler'de babasını uyurken boğarak öldürdüğü öne sürülen kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için, Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verdi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Güney Erbil (24), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, tarafların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Erbil'in avukatı Rıdvan Baybars, müvekkilinin daha önce ailesi tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine tedavi için yatırıldığını ancak tedaviden kaçtığını ifade ederek, "Mahkemenin alacağı rapor neticesinde müvekkilimin akıl sağlığı olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda müvekkilime mahkemece ceza verilmesi mümkün olamayacaktır." dedi.

Mahkeme, sanık Güney Erbil'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edip rapor alınmasına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de 22 Eylül 2022'de maktul Hasan Erbil'in (53) işe gitmemesi üzerine anahtar ile eve girildiğinde yatak odasında hayatını kaybetmiş şekilde bulunduğu kaydediliyor.

Maktulün oğlu sanık Güney Erbil'in olay günü gece saat 03: 30 sıralarında evden çıktığı, üzerindeki kapüşonlu kıyafetiyle kafasını kapattığı, yüzünü kapatır şekilde maske taktığı anlatılan iddianamede, sanığın daha sonra taksi ile otogara gidip Elazığ'a bilet aldığı anlatılıyor.

Sanık Güney Erbil'in babası maktulü yatakta uyurken boğazını sıkarak öldürdüğü aktarılan iddianamede, sanığın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.