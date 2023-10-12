Bahçelievler'de Babasını Öldüren Sanığa 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Bahçelievler'de kendisine bıçak çeken babasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Burak Çelik, 18 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Burak Çelik ve avukatı ile sanığın annesi olan müşteki Birsen Çelik katıldı.

Söz verilen sanık Burak Çelik, "Öldürmek gibi bir kastım yoktu." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin kendini korumak isterken bu olayın gerçekleştiğini, babasının müvekkiline bıçakla saldırdığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Burak Çelik'e "haksız tahrik altında üst soydan akrabasını kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis verdi. Sanığın, tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Orhan Çelik'in 28 Kasım 2021'de arkadaşıyla alkol aldığı, sonrasında arkadaşıyla Bahçelievler'deki evine gittiğinde oğlu Burak Çelik ile tartışmaya başladığı anlatılıyordu.

Maktulün sanığa bıçak çektiği, sonrasında da sanığın silahla babasına iki el ateş ettiği aktarılan iddianamede, sanığın babasıyla ciddi ailevi sorunları olduğunu, babasının kendisine ve diğer aile fertlerine kötü davrandığını, annesini aldattığını ve kendisini darbettiğini söylediği belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Burak Çelik'in "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.