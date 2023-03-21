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Bahçelievler'de asker eğlencesine dalan sürücü 6 kişiyi yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Bahçelievler'de asker eğlencesine dalan sürücü 6 kişiyi yaraladı

Bahçelievler'de asker eğlencesinde bulunan bir kadına çarpan sürücü ile vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Bahçelievler'de asker eğlencesinde bulunan bir kadına çarpan sürücü ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sonrasında kaçmaya çalışan sürücü kalabalığın arasına dalarak 5 kişiyi daha yaraladı.

Bahçelievler'de iddiaya göre bir otomobil asker eğlencesinde bulunan kadına çarptı. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine sürücü olay yerinden kaçmak istedi. Paniğe kapılan sürücü eğlenceye katılan vatandaşlara çarparak ilerlemeye çalışırken 5 kişi yaralandı. Yolun kapalı olması nedeniyle kaçamayan sürücü ise vatandaşlar tarafından yakalanarak dövüldü. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler kavga 3. Sayfa Haberler

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