Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de elindeki cam ve taş parçalarıyla park halindeki 35 aracı çizerek zarar veren yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde elindeki cam ve taş parçalarıyla park halindeki 35 aracı tek tek çizerek zarar veren yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde 35 araca zarar verdiği tespit edilen yabancı uyruklu H.S.A.K. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa