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Bahçelievler'de 2 çocuk annesi silahla vurularak öldürüldü

Bahçelievler'de 2 çocuk annesi silahla vurularak öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Güler Gökgöz, sevgilisi Tuncay Erol tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli Tuncay Erol polis ekipleri tarafından Harem Otogarı'nda yakalandı.

-BAHÇELİEVLER'DE 2 çocuk annesi Güler Gökgöz sevgilisi Tuncay Erol tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli Tuncay Erol polis ekipleri tarafından Harem Otogarı'nda yakalandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 Temmuz Cumartesi Günü saat 10.30'da  meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Güler Gökgöz Kurban Bayramı'nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi Tuncay Erol kapıyı çaldı. Gökgöz, Erol'un ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. Erol eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Tuncay Erol yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KAÇMAK ÜZEREYKEN OTOGARDA YAKALANDI

Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Tuncay Erol'u yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün  Erol'u Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Tuncay Erol'un emniyeteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurban Bayramı Bahçelievler 1 Temmuz 3. Sayfa Haberler

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