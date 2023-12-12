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Bahçeli'den hakeme yapılan saldırıya kınama

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, hakem Halil Umut Meler'e yapılan şiddet saldırısını kınayarak, saldırganların ve provokatörlerin cezalandırılmasını temenni etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halil Umut Meler 3. Sayfa Politika Spor Güncel Haberler

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