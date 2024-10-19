Bahçedeki Köpek Tartışması Kanlı Bitti

Afyonkarahisar'da 66 yaşındaki bir kadın bahçesine giren köpekler yüzünden tartıştığı komşusu tarafından sopa ile dövülüp, üzerine atılan bisiklet ile darp edilerek hastanelik oldu.

Olay, Sultandağı ilçesi Yıldırım mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güler K. (66) isimli kadın, komşusunun köpeklerinin bahçesini dağıtması sebebiyle komşusu S.I. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güler K., S.I. tarafından darp edildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Güler K., olay yerine gelen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Güler K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili konuşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Güler K., "Karşı komşum S.I.'nın beslediği sahipsiz sokak köpeğinin bahçeme verdiği zararı kendisine göstermek istedim, 'benim değil' diye bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Benim köpekleri kovalamak için aldığım değneği elimden alıp bana vurmaya başladı. Bisikletini de kaldırıp 3-4 kere göğsüme vurdu. Yere yığıldım. Başımdan, omzumdan, kolumdan yaralandım. Can havliyle ambulansı aradım, buradaki hastaneden beni Bolvadin Devlet Hastanesine gönderdiler. Bu yaşta dayak yedim, canım hala yanıyor" dedi.

Olay sonrası S.I. polis tarafından gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR