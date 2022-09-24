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Son dakika haber... Bahçede çıkan yangın eve sıçradı, itfaiye seferber oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... - Bahçede çıkan yangın eve sıçradı, itfaiye seferber oldu Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçradı.

- Bahçede çıkan yangın eve sıçradı, itfaiye seferber oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Yazlık Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler eve sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Haber verlmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anı ve söndürülme çalışmaları ise vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - 3. Sayfa

Serdivan Sakarya İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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