Bahçe yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesinde bir bahçede otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Samandağ İtfaiye ekipleri ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. - HATAY