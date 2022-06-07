Bahçe ve saksıda kenevir üretimine jandarma baskını: 3 gözaltı - Haberler

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Bahçe ve saksıda kenevir üretimine jandarma baskını: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçe ve saksıda kenevir üretimine jandarma baskını: 3 gözaltı Aksaray'da saksı ve bahçeye kenevir ekerek kubar esrar yetiştiren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçe ve saksıda kenevir üretimine jandarma baskını: 3 gözaltı

AKSARAY - Aksaray'da saksı ve bahçeye kenevir ekerek kubar esrar yetiştiren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bahçe ve saksıda toplam 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon Aksaray'ın merkeze bağlı Karkın Köyünde bulunan müstakil bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kenevir bitkisi ekerek uyuşturucu madde olan kubar esrar üretimi yapıldığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kimlikleri tespit edilen Duran Ç. (62), Mustafa Ç. ve Hediye K. isimli 3 şüpheliyi ve kaldıkları müstakil evi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından adrese operasyon düzenlen jandarma ekipleri, narkotik detektörü hassas burunlu 'Yalman' isimli köpeğinde desteğiyle arama yaptı. Evin bahçesinde ve saksılarda ekili vaziyette toplam 60 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 1'i kadın 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - 3. Sayfa

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