Bahçe mobilyaları üreten fabrikada yangın

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınırken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 6. cadde üzerinde bulunan ve bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.