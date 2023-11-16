Bahar Candan ve Nihal Candan'ın savcılık ifadesi alınmaya başlandı

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin savcılık ifadesi alınmaya başlandı.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'nın savcılık ifadesi alınmaya başlandı. Ardından da kardeşi Nihal Candan'ın ifade verecek.

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberinde ki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye'sine getirilmişti. Bahar Candan savcılık sorgusuna başlandı. Ardından da kardeşi Nihal Candan'ın ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL