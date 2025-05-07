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Bahar Aksu, Eski Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti

Bahar Aksu, Eski Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti
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İstanbul'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 34 yaşındaki Bahar Aksu, memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili eski eş R.E. gözaltına alındı ve Bahar Aksu'nun daha önce şikayetleri olduğu öğrenildi.

İstanbul'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu, memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Şişli'de önceki gün sabah saatlerinde işe giderken eski eşi R.E. ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmaya çalışılırken, R.E. tarafından silahla altı el ateş edilerek katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu, korkunç şekilde hayatını kaybetmişti.

Genç kadın Aksu, bugün memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Eski Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Aksu'nun cenazesi Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Aksu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aksu'nun annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan eski eş R.E.'nin, "2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Öldürülen Aksu'nun daha önce R.E. hakkında iki kez tehdit ve kasten yaralama suçlarından şikayetçi olduğu, ayrıca ruhsatsız silah kullanmaktan iki, yaralamadan iki ve tehditten de bir olmak üzere beş suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

"Adalete inancım sonsuz"

Aksu'nun üvey babası Yücel Altınbaş, "Bahar'ı 1 buçuk yaşında kucağıma aldım. Bahar benim üvey evladım. Kadın cinayetlerinin son bulması için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bir caninin ortalıkta nasıl dolaştığının hesabı sorulmalı. Adalete inancım sonsuz. Bu cinayetin hiçbir hafifletici sebebi olamaz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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