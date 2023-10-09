Bağlı bulunan bisikletler çalındı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Başakşehir'de bir sitede meydana gelen hırsızlık olayında, 3 çocuk bağlı bulunan bisikletleri çalarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
BAŞAKŞEHİR'de, bir sitenin içerisine giren 3 çocuk, bağlı bulunan bisikletleri yerinden çıkararak çaldı. Hırsızlık anı site içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Kamelya Sokak'ta meydana geldi.İddiaya göre site içerisine giren 3 çocuk, park halindeki bisikletleri bağlı oldukları yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Bisikletleri bulundukları park yerinden çıkaran çocuklar, bisikletlere binerek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa