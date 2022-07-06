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Bağlar Belediyesinden bayram denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağlar Belediyesinden bayram denetimi

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla zabıta müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, dört koldan ilçeyi mercek altına alarak gıda sağlığından kurban kesim ve satış yerlerine kadar geniş bayram denetimlerine başladı.

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla zabıta müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, dört koldan ilçeyi mercek altına alarak gıda sağlığından kurban kesim ve satış yerlerine kadar geniş bayram denetimlerine başladı.

Bağlar Belediyesi, Kurban Bayramı'na doğru vatandaşların huzurunu ve sağlığını korumak için geniş denetim çalışmaları yürütüyor. Dört koldan ilçenin cadde ve sokaklarına yayılan zabıta ekipleri kurban kesim ve satış yerlerinin hijyen olmasına yönelik denetimler yaparak uyarılarda bulunurken, semt pazarları, et marketleri ve fırınlarda da kontroller gerçekleştirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla bu iş için tam gün mesai harcayan ekipler, vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü önlemin alındığını vurgulayarak işletme ve esnafları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için taşıdığı manevi öneme dikkat çeken Başkan Beyoğlu, Bağlar halkının huzur içerisinde bir bayram geçirmesini amaçladıklarını söyledi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu Zabıta Bağlar 3. Sayfa Haberler

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