Bağış kutusu magandaların yeni hedefi oldu

Eskişehir'de kitap ve oyuncak yardımı yapılabilmesi için konulan bağış kumbarası bilinçsiz kişi veya kişiler tarafından harap edildi.

Kentte yaşayan gençlere ve çocuklara ücretsiz hizmet veren kitap kafe projesi bünyesinde kullanılan bağış kumbarası hurdaya döndü. Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın, ihtiyaç sahibi çocuklar için yerleştirdiği bağışı kutusu magandaların yeni hedefi oldu. Yardımsever vatandaşların zaman zaman içine oyuncak ve kitap koyduğu Doktorlar caddesindeki kutunun hurdaya dönmüş görüntüsü görenler tarafından üzüntüyle karşılanıyor. - ESKİŞEHİR