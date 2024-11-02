Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Salihli'de Gerçekleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendirmenin ardından Bağımlıkla Mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile son buldu.

Kaymakam Güldoğan Başkanlığındaki toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr.Sezgin Güleç'in yanı sıra paydaş kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. - MANİSA