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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Hakkari'de Gerçekleştirildi

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Hakkari'de Gerçekleştirildi
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Hakkari Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık başkanlığında yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve yeni projeler üzerinde görüşüldü.

Hakkari Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında genel bilgilendirme yapılırken, önceki toplantılarda alınan kararlar ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme faaliyetleri, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar ile kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik önlemleri ele alındı.

Kurulda, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülecek yeni çalışmalar için de kararlar alındı. Toplantıda ayrıca, 2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda yapılan ve planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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