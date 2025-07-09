Bağımlılıkla Mücadele İçin Koordinasyon Toplantısı

Kars Vali Ziya Polat'ın başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılı Ocak-Haziran aylarında yapılan çalışmaların değerlendirildi. Ayrıca yıl içerisinde yapılacak diğer çalışmalar ile kurumlar arasındaki koordinasyon konuları ele alındı.

Vali Ziya Polat yaptığı değerlendirmede; özellikle çocukların ve gençlerin bağımlılığın her türlüsüne karşı korunması için verilecek mücadelenin taviz vermeden, kararlılıkla ve titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. Polat, ilgili kurumlara, koordinasyon içerisinde mücadeleyi her alanda hassasiyetle yürütmeleri konusunda talimatlarda bulundu.

Toplantıda yapılanan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS