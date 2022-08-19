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Bağımlıların mesken tuttuğu metruk binalar yıkıldı

Bağımlıların mesken tuttuğu metruk binalar yıkıldı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te uyuşturucu ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Metruk binaların yıkılmasıyla çevre halkı da rahat bir nefes aldı.

Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi Güllü Sokak'ta bulunan metruk binaları mesken tutan uyuşturucu ve madde bağımlıları, vatandaşların korku ve panik yaşamasına neden olmuştu. Uyuşturucu madde ticaretinin de yapıldığı metruk binalarda zaman zaman yangın da çıkıyordu.

Emniyet harekete geçti, metruk binalar yıkıldı

Yaşanan olaylar sonrası harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde kullanan şüpheli şahısları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan araştırma sonrasında şahıslardan biri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede güvenliği de sağlamak isteyen emniyet müdürlüğü ekipleri, tehlike saçan metruk binaları ilgili belediyelerin de desteğiyle yıktırdı.

Yapılan yıkım çalışmaları sonrası bölge halkı da rahat bir nefes aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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