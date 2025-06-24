Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne İHA Saldırısı

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Irak'ın Bağdat yakınlarındaki Taci Askeri Üssü'ne iki İHA ile düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı. Saldırının arkasındaki ülke henüz belirlenemedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yakınlarındaki Taci Askeri Üssü'ne hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen 2 dronla saldırı gerçekleştirildiği, saldırıda can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 20 kilometre kuzeyinde bulunan Taci Askeri Üssü'ne sabah erken saatlerde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Tümgeneral Saad Man, askeri üssün menşei henüz belirlenemeyen 2 İHA tarafından hedef alındığını açıkladı. Tümgeneral Man, yaptığı açıklamada, "Kimliği belirsiz bir İHA, Taci Askeri Üssü'nün radar sistemini vurdu. Başka bir İHA ise üs içindeki jeneratörün üzerine düştü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı" dedi.

İran'ın dün akşam Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde bulunan ABD kuvvetlerine yönelik füze saldırısı gerçekleştirmesinin ardından, Irak'ta ABD tarafından kullanılan iki askeri üste güvenlik alarmı ve yüksek düzeyde teyakkuz ilan etmişti.

Taci Askeri Üssü de 2020'de ABD ve koalisyon güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Irak ordusuna teslim edilmişti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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