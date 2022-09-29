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Bağcılarda, motosikletiyle köpeği peşinden koşturan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bağcılarda, motosikletiyle köpeği peşinden koşturan şahıs yakalandı

Bağcılar'da motosikletiyle ipinden tutuğu köpeği dakikalarca koşturan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bağcılar'da motosikletiyle ipinden tutuğu köpeği dakikalarca koşturan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. 196 TL para cezası kesilen şahıs, bugün "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edilecek.

Bağcılar 100 Yıl Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, köpeğini dakikalarca trafikte koşturmuştu. Sürücü, bir eliyle motosikletini kullanırken diğer eliyle de köpeğin tasmasının ipini tutmuştu. Olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterip, cep telefonuyla görüntülemişti. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, motosiklet sürücüsünün Ö.D. isimli şahıs olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların devamında şahıs 100 Yıl Mahallesi'nde yakalanmış, köpeğin Ö.D. 'ye ait olduğu, şahsın kendisine ait işyerinden köpeğinin kaçması sonucu peşinden motosiklet ile gittiği ve görüntülerin bu şekilde ortaya çıktığı öğrenildi.

Yakalanan Ö.D. isimli şahıs hakkında, "Trafik Güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 196 TL para cezası kesildi. Ayrıca şahıs bugün "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar 3. Sayfa Haberler

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