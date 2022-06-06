Bağcılar'ı fesleğen kokusu sardı - Haberler

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Bağcılar'ı fesleğen kokusu sardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'ı fesleğen kokusu sardı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde ilçenin farklı noktalarına kurulan stantlarda vatandaşlara 10 bin adet fesleğen hediye edildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde ilçenin farklı noktalarına kurulan stantlarda vatandaşlara 10 bin adet fesleğen hediye edildi. Evlerin yeşillenmesine katkıda bulunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün Bağcılar'ın her yeri fesleğen kokacak" dedi.

Bağcılar Belediyesi 23. Geleneksel Çevre etkinlikleri coşkulu bir şekilde devam ediyor. Çevre Şurası ve Uçurtma Şenliği'nin ardından da fesleğen dağıtımı gerçekleşti. Bu amaçla Güneşli Meydanı ve Çarşı Caddesi'nde kurulan stantlara ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın katıldığı programda vatandaşlara fesleğen hediye edildi.

10 bin adet fesleğen dağıtıldı

Çok güzel bir ortamda olduklarını söyleyen Başkan Özdemir, "Fesleğen dağıtımıyla evlerimizin yeşillenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugün Bağcılar'ın her yeri fesleğen kokacak" dedi. İki ayrı noktada yapılan etkinlikte toplam 10 bin adet fesleğen dağıtıldı. Çevre etkinlikleri, yarınki "Engelsiz Çevre Dalışı"nın ardından Perşembe günü gerçekleşecek "Geri Dönüşüm Defilesi" ve ödül töreni ile sona erecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar Belediyesi Abdullah Özdemir Hisarcık Bağcılar 3. Sayfa Haberler

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