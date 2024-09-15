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Bağcılar'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Ölü, 5 Yaralı

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Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda başlayan maddi hasarlı kazanın ardından gelişti. Kaza ile ilgili sıkışıklık yaşanan trafik normalleşti.

Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, araç trafiğine kapatılan şerit bir süre sonra geçişe açıldı.

Kaza, bu sabah saat 09.00 sıralarında Bağcılar ilçesi TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyol üzerinde seyreden 3 otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazaya karışan sürücüler tutanak tutmak için araçlarından aşağıya indi. İddiaya göre, hızlı gelen 34 NZ 8888 plakalı kamyonet sürücüsü kazaya karışan 3 otomobile çarptı. Ardından, kamyonetin arkasında ilerleyen 34 VD 0530 plakalı başka bir kamyonet ve 34 BD 0716 plakalı ticari aracın sürücüsü kazaya karışan 4 otomobile çarptı.

2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Toplamda 6 aracın karıştığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu A.N. isimli vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, N.G. isimli vatandaşın ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazaya karışan E.K., D.H., C.E., H.Z. ve H.G. isimli yaralı sürücüler hastaneye kaldırılırken, H.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol tek şeride indirilirken, TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kaza yerinde polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bağcılar 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

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