Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde yaşanan zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde yağışın da etkisiyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL