Bağcılar'da Yol Vermeme Kavgası Kameralara Yansıdı
İstanbul Bağcılar'da yol vermeme nedeniyle iki kişi arasında çıkan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bağcılar'da yol vermeme kavgası kamerada
İSTANBUL - Bağcılar'da yol vermeme nedeniyle kavga eden şahıslar cep telefonu ile görüntülendi.
Bağcılar'da iki kişi yol vermeme nedeniyle kavga etti. Değnekli kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüde, iki kişinin kavga ettiği görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa