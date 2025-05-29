Bağcılar'da Yol Vermeme Kavgası Kameralara Yansıdı

Bağcılar'da Yol Vermeme Kavgası Kameralara Yansıdı
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Bağcılar'da Yol Vermeme Kavgası Kameralara Yansıdı
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İstanbul Bağcılar'da yol vermeme nedeniyle iki kişi arasında çıkan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bağcılar'da yol vermeme kavgası kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da yol vermeme nedeniyle kavga eden şahıslar cep telefonu ile görüntülendi.

Bağcılar'da iki kişi yol vermeme nedeniyle kavga etti. Değnekli kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüde, iki kişinin kavga ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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