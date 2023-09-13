Bağcılar'da Yol Verme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

BAĞCILAR'da hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilini park etmek isterken kamyona sürten sürücüye, hafriyat kamyonu şoförü yanında bulunan silah ile ateş ederek yaraladı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bağcılar Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonu şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı. Cadde üzerinde devam eden tartışmada, 16 SRT 89 plakalı otomobil sürücüsü, park etmek istediği aracını hafriyat kamyonuna sürttü. Kamyondan inen şoför ile otomobil sürücüsünün tartışması kavgaya dönüştü. Kamyon şoförü, yanında bulunan silah ile önce havaya, ardından tartıştığı otomobil sürücüsünün bacağına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Mahalle esnafı Kenan Bayar "Yol tartışmasından dolayı oldu. Damperli kamyon arabayı sıkıştırıyor ondan dolayı tartışma çıkıyor. Küçük araba bu mahallede bir yere ziyarete gelmiş, o sırada dönerken arabaya vuruyor, hafiften dokundurma oluyor. Sonra da ağız dalaşı ile başlayarak kavga çıkıyor. Bir kişi yaralanıyor, ayağından yaralanıyor" dedi.