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Bağcılar'da Yaşlı Adamın Kazası Güvenlik Kamerasında

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Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, bir aracın çarpması sonucu hafif yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Araç sürücüsü, kazadan sonra durmadan yoluna devam etti.

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Kazadan yaşlı adam hafif sıyrıklarla kurtulurken, araç sahibi durmadan yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay 08.02.2025 tarihinde saat 21.47'de Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Kazadan yaşlı adam hafif sıyrıklarla kurtulurken, araç sahibi durmadan yoluna devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, adamın yola çıktığı ve aracın çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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