Bağcılar'da Yaşlı Adamın Kazası Güvenlik Kamerasında

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Kazadan yaşlı adam hafif sıyrıklarla kurtulurken, araç sahibi durmadan yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay 08.02.2025 tarihinde saat 21.47'de Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Kazadan yaşlı adam hafif sıyrıklarla kurtulurken, araç sahibi durmadan yoluna devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, adamın yola çıktığı ve aracın çarptığı görülüyor. - İSTANBUL