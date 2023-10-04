Bağcılar'da yaşlı adama çarparak ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü adliyeye sevk edildi

Bağcılar'da yaşlı bir adama çarparak ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bağcılar'da yaşlı adama çarparak ölümüne neden olan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Bağcılar'da yaşlı adama çarparak ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde dün saat 11.50 sıralarında Kamil Aslan isimli bir adam, İSTOÇ Ticaret Merkezi içerisinde M.Ş yönetimindeki 34 ZYM 81 plakalı kamyonun çarpmıştı. Adam çarpma ile kamyonun altında sıkışmıştı. Hastaneye kaldırılan Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.Ş polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün emniyette işlemleri biten M.Ş "taksirle öldürme "suçundan adliyeye sevk edildi.