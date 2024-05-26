Bağcılar'da Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Bağcılar'da yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramalarda silah ve mermilerin ele geçirildiği şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü ilçeye bağlı Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir evde yasadışı silah ticareti yapıldığını belirledi. İlçe ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen adrese aynı gün operasyon düzenlendi. Eve yapılan baskında M.T. adlı bir kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bu silahlara ait biri uzatılmış toplam 7 şarjör, çeşitli çapta 38 mermi, tabancalara ait seri atar mekanizması ile tabanca namlusu açmada ve namlu değiştirmesinde kullanılan bir matkap ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Yakalanan M.T., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Mayıs Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'yasadışı silah ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL