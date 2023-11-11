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Bağcılar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.