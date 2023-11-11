Bağcılar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Bağcılar'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan 3 ruhsatsız tabanca, 30 mermi, 9 uyuşturucu hap, 2 gram uyuşturucu, 6 cep telefonu, 2 kar maskesi ile eldiven ele geçirildi.
Yapılan araştırmada, şüphelilerden M.T'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan arandığı, F.B'nin ise "dolandırıcılık" suçlarından 7 ayrı aranması ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., F.B. ile S.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.