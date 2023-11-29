Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Yakalandı

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan biri kadın iki şahıs yakalandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Bağcılar'da iki ayrı adreste düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan biri kadın iki şahıs yakalandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve 160 bin TL,1 bin 400 dolar ele geçirildi.

Bağcılar Bağlar ve 15 Temmuz Mahallelerinde bulunan iki ayrı evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 23.11.2023 tarihinde evlere yönelik yapılan operasyonda M.A.D. ve R.Y. isimli biri kadın şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2.965 gram marihuana, 13 gram marihuana tohumu, 456 gram kokain, 2 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 160 bin TL, 1 bin 400 dolar ele geçirildi. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada M.A.D.'nin "Mala Zarar Verme" suçundan suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar 23 kasım günü adli makamlara sevk edildiler. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL