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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kardeş Gözaltına Alındı

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen iki kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda kokain, esrar ve oda parfümü şişesine zulalanmış AM-2201 emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen iki kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda kokain, esrar ve oda parfümü şişesine zulalanmış AM-2201 emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Eldeki istihbaratı değerlendiren ilçe polisi, yapılan tespitlerin ardından geçtiğimiz Salı günü söz konusu eve operasyon düzenledi. Baskında Tuncay F.(36) ve kardeşi Figen F. (21) yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 5 adet peçeteye sarılı 62 gram taş kokain, 1 şeffaf poşete sarılı 0,04 gram esrar maddesi, 22 sentetik ecza hap, kullanan kişide merkezi sinir sistemini harekete geçiren amfetamin türü emdirilmiş sentetik ilaç, oda parfümü şişesine zulalanmış amfetamin türü peçeteye emdirilmiş 737 içimlik sentetik ilaç, plastik şişe içerisinde 600 gram gelen sıvı halde amfetamin, 2 ayrı plastik şişe içerisinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve zehir ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira para ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu taciri iki kardeş, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan Tuncay F.'nin, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' gibi suçlardan sabıka kaydı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, narkotik madde ticareti suçundan önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik İstanbul Bağcılar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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